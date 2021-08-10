РИАМО - 10 авг. Почти 2 млн рублей штрафов начислены на прошлой неделе правообладателям частных земель в Подмосковье за самозахват и неудаление борщевика Сосновского, сообщает пресс-служба регионального Минмособлимущества.

На прошедшей неделе правообладателей 5 земельных участков оштрафовали за непроведение мер по борьбе с борщевиком. 1 землевладельца оштрафовали за самозахват и нецелевое использование земли.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что штрафы, наложенные на нарушителей-землепользователей из городских округов Дмитровский, Богородский и Клин, составили 1,845 млн рублей.

«Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья фиксируют нарушения земельного законодательства - самозахват, неиспользование и нецелевое использование земли, а также наличие на участках очагов борщевика Сосновского», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что ежегодно под осмотры земконтроля попадают десятки тысяч участков земли, начисляются тысячи рублей штрафов, цель которых напомнить правообладателям об их обязанностях по содержанию земельных участков.

«От того, как правообладатели обращаются с землей, зависит не только развитие региона, но и безопасность его жителей. Неиспользование земли всегда влечет за собой зарастание участка травой, деревьями, замусориванием и появлением борщевика. В пожароопасный сезон сухая трава и поросль в секунды разносит огонь на километры, а борщевик и ожоги от его сока, к сожалению, многим известны на личном опыте», - сказал Разин.

По его словам, работа земельных инспекторов направлена не только на выявление нарушений, но также на помощь правообладателю для их исправления.