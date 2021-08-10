РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В Домодедове отреставрируют здание железнодорожной станции Ленинская, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Сейчас идет этап согласования проекта с главным управлением культурного наследия Московской области, после чего начнутся работы по воссозданию архитектуры памятника. По плану, внутри здания откроют музейно-выставочный комплекс, посвященный Владимиру Ильичу Ленину», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава округа отметил, что здание станции Ленинская давно требовало капитального ремонта. Его реконструкцией займется инвестор.

Двойных также добавил, что запланировано благоустройство прилегающей территории. После реконструкции архитектурная достопримечательность станет объектом культуры для жителей и гостей округа.