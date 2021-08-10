РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В Терветуправлении №2 городского округа Мытищи зарегистрировано и учтено свыше 8 тыс. коз, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУВ МО «Терветуправление №2».

Государственными ветеринарными специалистами управления с начала года оформлено в ФГИС «Меркурий» свыше 183 т козьего молока в свободную реализацию и на переработку для изготовления молочной продукции.

Для реализации молока обязательным требованием является исследование в аккредитованной лаборатории на показатели безопасности. Представители Терветуправления рекомендуют покупать только проверенное, безопасное козье молоко.