РИАМО - 10 авг. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявило о приеме заявок на VIII Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект-2021,

Главными целями конкурса являются демонстрация лучших достижений в области градостроительства, архитектурного проектирования и инженерных изысканий в России и за рубежом, содействие внедрению инноваций и прорывных технологий, повышение престижа профессий архитектора-градостроителя, инженера-изыскателя, инженера-проектировщика, архитектора-дизайнера, главных архитекторов проекта (ГАП) и главных инженеров проекта (ГИП), а также развитие института наставничества и поддержка молодых специалистов, студентов и аспирантов.

Председатель конкурсной комиссии и оргкомитета конкурса — президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик РАХ и РААСН Михаил Посохин.

В 2021 году программа конкурса включает 24 номинации, которые охватывают практически все аспекты проектно-изыскательской деятельности. Заявки на участие принимают до 11 октября 2021 года. Оглашение итогов конкурса состоится на торжественной церемонии награждения в Москве.

Проекты, победившие в конкурсе, войдут в каталог конкурса и будут представлены на различных тематических выставках в федеральных округах. Подробнее об условиях участия, номинациях и требованиях к проектам можно узнать на сайте НОПРИЗ по ссылке.