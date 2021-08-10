РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В микрорайоне Птицефабрика подмосковных Люберец возобновили подачу холодного водоснабжения, сообщается в Instagram-аккаунте «Люберецкого Водоканала».

В данном микрорайоне 5 тыс. жителей на сутки остались без воды.

При возобновлении водоснабжения после проведения ремонтных работ на водонасосной станции «Птицефабрика» в поселке Томилино возможны временные отклонения от нормативных показателей.

Ранее на ВНС «Птицефабрика» произошла серьезная авария. Жители в соцсетях просили обратить внимание на эту проблему.