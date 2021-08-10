РИАМО - 10 авг. Минэкономразвития РФ рекомендовало внедрить опыт цифровизации тарифного регулирования Подмосковья в другие регионы России, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Практика «Обеспечение возможности получения в электронном виде государственных услуг по установлению тарифов, подлежащих государственному регулированию в соответствии с законодательством РФ» признана лучшей. Коллеги из других регионов страны обращаются с просьбой о презентации цифровых решений и проведении совместных мероприятий для передачи опыта цифровой трансформации процессов установления тарифов.

Региональный комитет регулярно проводит совместные аудио и видеоконференции, и в режиме онлайн делится опытом с коллегами.

Ведомства из других субъектов страны могут обращаться в комитет для организации информационного обмена и обучения процессу внедрения практики тарифного регулирования в «цифре».