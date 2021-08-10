РИАМО - 10 авг. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложили ввести программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для тех, кто проголосует на выборах с помощью дистанционного электронного голосования, пишет «Известия».

В этом году голосование будет идти три дня – с 17 по 19 сентября. По словам президента организации Владимира Платонова, эта программа будет способствовать выбору горожан проголосовать онлайн в условиях пандемии коронавируса.

«Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья», — сказал Платонов.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на дому.

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