РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. В Подольске выделили порядка 74 млн рублей на ремонт спортивных объектов, самую дорогостоящую и масштабную реконструкцию проведут на стадионах «Заречье», «Труд» и в спортивном комплексе «Ирида», сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

В текущем году ведется большая работа по ремонту спортобъектов и оснащению их оборудованием. На эти цели выделили порядка 74 млн рублей, самые крупные суммы направили на 3 объекта: около 10 млн рублей на стадион «Заречье», порядка 12 млн рублей на спортивный комплекс «Ирида», еще 11 млн рублей на городошный центр на стадионе «Труд».

На стадионе «Заречье» начали менять беговые дорожки, также заменят покрытие на баскетбольной и воллейбольной площадках, покрасят стойки и заменят решетки, нанесут покрытие. Покрытие дорожек не реконструировали более 40 лет, покрытие на площадках - 6 лет. Теперь там сделают беговые дорожки с профессиональным покрытием под шиповки, чтобы могли заниматься ребята спортивной школы олимпийского резерва. Дорожки на стадионе также будут в свободном доступе для всех желающих для ходьбы и спорта, но кататься на роликах и гулять с детьми в колясках на них не разрешат.

Рабочие поменяют почти 2,4 тыс. кв. м покрытия стадиона, сделают бордюры. В будущем на стадионе потребуется заменить освещение. Пять дорожек будет шириной по 1 м каждая возле трибун, по кругу 4 дорожки. Длина круга составит 400 м. Новые дорожки позволят проводить здесь соревнования различного уровня. Работы начались 30 июля, их планируют завершить к 10 сентября - к празднованию Дня города.

На стадионе «Труд» запланировано мероприятие по ремонту павильонов на запасных полях. В их числе раздевалки, которыми пользуются несколько тысяч человек в месяц, в том числе футболисты. Также установят площадку для центра по игре в городки. В настоящее время готовится документация. Объект планируют сдать в сентябре.

Начинается ремонт спортивного комплекса «Ирида», где до весны располагался ковидный госпиталь. Там отремонтируют спортивный зал, кровлю, постелят современное сопртивное покрытие. Сделают ремонт холлов, коридоров, помещений.