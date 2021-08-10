РИАМО - 10 авг. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Циркон» - первая в мире гиперзвуковая ракета. Она может осуществить продолжительный полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием тяги собственной силовой установки.

Этими ракетами намерены оснащать фрегаты проекта 22350. Кроме того, их будут устанавливать в новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М».

«Циркон» или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон»

Данной ракетой планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».