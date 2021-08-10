РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Переписчики сельскохозяйственной микропереписи опросили более 45% личных подсобных хозяйств в деревнях подмосковной Балашихи, сообщила «РИАМО в Балашихе» временно исполняющий обязанности начальника отдела государственной статистики по городскому округу Наталья Овчинникова.

В России с 1 августа проводится сельскохозяйственная микроперепись для того, чтобы более структурно увидеть, как развивается сельское хозяйство в стране. В Балашихе переписчики опрашивают владельцев личных подсобных хозяйств и председателей некоммерческих садоводческих и дачных товариществ.

«Всего по данным на 10 августа в округе переписчики опросили более 45% владельцев личных подсобных хозяйств, расположенных на территории 12 деревень. Балашиха входит в пятерку самых малочисленных подсобных хозяйств», - сказала Овчинникова.

Она добавила, что владельцы около 90 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств округа смогут ответить на вопросы переписного листа через систему web-сбора официального сайта Росстата или на бумажном носителе (бланке опросного листа), направив его по адресу отдела государственной статистики: Балашиха, улица Полевая, 3.

В текущем году вопросы сокращены, а опрос составляет около 20 минут. Более того, информация обезличена. В ходе переписи отмечают площадь участка, постройки, количество животных, деревьев, кустарников и многое другое.

«В Балашихе в микропереписи задействовали около 10 переписчиков. Узнать дополнительную информацию по проводимой переписи можно по телефонам: 8(495)529-36-41 или 8(926)221-12-46», - подчеркнула Овчинникова.

За первую неделю сельскохозяйственной микропереписи в Московской области переписчики посетили более 180 тыс. хозяйств населения в сельской местности.

Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа.