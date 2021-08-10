РИАМО - 10 авг. Стоимость платных парковок во дворах Москвы, если таковые появятся в будущем, обречена на постоянный рост, сообщил автожурналист и радиоведущий Алексей Шарапов.

«Во-первых, это будут никакие не 2 тысячи рублей, это больше и очень по-разному. Те же самые аукционы. <…> Ввести плату во дворах – это самое простое, что можно сделать. Смысла в этом я никакого не вижу», — сказал Шарапов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он уточнил, что считает идею ввода платных парковок во дворах жилых домов столицы «исключительно рыночной». Это может привести к тому, что люди начнут переезжать из столицы за город.

Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский провел среди москвичей опрос о необходимости введения во дворах жилых домов столицы платных парковок.

Платную парковку на улицах ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. После платное парковочное пространство в городе несколько раз расширялось.