РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Матч памяти команды «Пахтакор-79» пройдет на стадионе «Труд» в Подольске 14 августа с участием легенд отечественного футбола, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Ташкентская команда «Пахтакор» 11 августа 1979 года летела на очередной матч чемпионата СССР по футболу против минского «Динамо». В небе над Украиной произошло столкновение двух самолетов, погибли 178 человек, включая 17 членов команды. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в катастрофе.

В текущем году честь принять матч памяти досталась Подольску. На поле стадиона «Труд» выйдут легендарные отечественные футболисты и ветераны подольского футбола. Среди участников: двукратный чемпион Англии, победитель молодежного чемпионата Европы Андрей Канчельскис; чемпион СССР, чемпион мира среди юношей и чемпион Европы среди юниоров Вагиз Хидиятуллин; чемпион России, чемпион Европы среди юношей Омари Тетрадзе; чемпион СССР, экс-игрок «Пахтакора» Марат Кабаев и другие.

Встреча состоится на стадионе «Труд», начало в 12:00. Организаторы матча – благотворительный фонд «Наследие» и Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) в лице президента ассоциации Марата Кабаева.