РИАМО - 10 авг. 15, 22 и 29 августа с 00:30 до 16:20 не будет движения между станциями Реутово и Балашиха из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления, в эти дни будут курсировать компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Часть поездов проследует от/до Железнодорожной вместо Балашихи, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления.

Для пассажиров назначены компенсационные автобусы: от станции Балашиха (остановка на Советской улице) автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 16:30. Они проследуют без промежуточных остановок.

От станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) автобусы будут отправляться каждый час с 06:00 до 16:00. Они также проследуют без промежуточных остановок.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Пассажирам напоминают, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку.