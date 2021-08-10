РИАМО - 10 авг. Горячая линия по вакцинации студентов от коронавируса создана по инициативе Минобрнауки РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Горячая линия актуальна для учащихся вузов, в которых без оснований вводят ограничительные или принудительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией.

По словам замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, такие случаи недопустимы. В связи с этим к учебным заведениям могут применять административные меры.

Ранее ведомство выпустило рекомендации, по которым непривитых студентов рекомендовали переводить на дистанционное обучение.

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