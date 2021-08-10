РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. С 11 по 15 августа МФЦ на Советской улице, 19 корп. 1 в Домодедове будет закрыт по техническим причинам, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

С 16 августа офис будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Остальные офисы МФЦ в Домодедове работают в штатном режиме. Они расположены по адресам: 1-й Советский проезд, 5; ул. Талалихина, 8; ул. Ильюшина, стр. 2А; ул. Леваневского, 2А.