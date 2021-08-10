РИАМО - 10 авг. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский сообщил, что нехватка платных парковок на территории Москвы пока ощущается слабо. Город еще может несколько лет прирастать автомобилями, уверен эксперт.

Ранее Шумский провел опрос горожан о том, нужно ли вводить платные парковки во дворах жилых домов Москвы​. Мнения людей полярно разделились.

«У нас в Москве 450 машин на 1 тыс. населения, а в Европе – 600-700 (на 1 тыс. жителей - ред). То есть мы еще можем в 2-3 раза прирасти. У нас за 10 лет – 1,5 млн автомобилей, проблема еще маленькая. Мы поэтому и начали так рано об этом говорить. Через 5 лет ситуация по-другому будет выглядеть», — сказал Шумский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Платную парковку на улицах ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. После платное парковочное пространство несколько раз расширялось.

Введение платной парковки в зоне Бульварного кольца позволило увеличить скорость движения на 12%, при этом нарушений правил парковки стало меньше на 64%.