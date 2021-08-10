РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Герою СССР Виктору Талалихину в честь годовщины его подвига, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в поселке Кузнечики прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине подвига Талалихина. В мероприятии приняли участие депутаты, представители администрации округа, ветераны, жители, школьники и многие другие. Они возложили цветы к памятнику.

Летчик Талалихин 7 августа 1941 года впервые в истории Великой Отечественной войны совершил ночной воздушный таран вражеского самолета. К тому моменту он произвел более 60 боевых вылетов. За этот подвиг Талалихин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вскоре Талалихина назначили командиром эскадрильи, также ему было присвоено звание лейтенанта. После летчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой, сбил еще 5 вражеских самолетов.