РИАМО - 10 авг. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что многие пользователи в случае зависания компьютера совершают множество действий, ухудшающих ситуацию.

Зависание ПК или отдельных программ зачастую вызывает у пользователей желание срочно исправить ситуацию. Но не следует при этом многократно нажимать на клавиши в надежде получить отклик: это крайне негативно сказывается на работоспособности софта.

«Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу. Постоянно нажимать на кнопки и кликать мышью в этот момент не стоит», – пояснил Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях нужно набраться терпения и дождаться отклика системы. Если этого не произошло, то стоит прибегнуть к перезагрузке. При регулярном возникновении подобных проблем специалист советует обратить внимание на мощность и возраст компьютера.

По его словам, большинство проблем связаны именно с устаревшим «железом», ведь и быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность.

«Всегда надо держать свою систему и свое «железо» в актуальном состоянии. Это поможет предотвратить появление лагов, вылетов и прочего», – посоветовал Кузьменко.