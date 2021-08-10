РИАМО - 10 авг. 1 сентября откроет свои двери новый физмат-лицей в городском округе Дубна. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность его к открытию, а также пообщался с педагогами и родителями будущих учеников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора с 2019 года началось преобразование старой школы №4 в современный флагманский физико-математический лицей. Он будет носить имя выдающегося физика, академика, руководителя Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимира Георгиевича Кадышевского, который большую часть жизни проработал в Дубне, воспитал ни одно поколение ученых.

От прежнего здания 1943 года постройки остался только исторический облик, внутри же – современный образовательный комплекс с учебными классами, актовым и лекционным залами, библиотекой, кабинетом хореографии, мастерскими и большим спортзалом. Также оборудованы лаборатории химии, физики, 3D-моделирования и робототехники, кабинет инженерной графики и технологии. На территории появился стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, легкоатлетический сектор.

В лицее будут проходить занятия с 5 по 11 класс по 3 специализациям: физико-математическая, информационно-технологическая и биолого-химическая. Главная особенность – «практика» от ведущих ученых исследовательских институтов в лабораториях ОИЯИ.

«В Объединенном институте при учебно-научном центре много лет существует ряд программ для детей - школа «Пример». Часть сотрудников этой школы, они же сотрудники ОИЯИ, будут преподавать здесь. Мы разрабатываем совместную программу с ними, а также с Международной школой юных исследователей «Диалог», которая больше 30 лет действует в Дубне», - рассказал директор лицея Юрий Курлапов.

В первый учебный год на конкурсной основе отберут 200 ребят.

«У меня будет здесь старший сын учится в 10 классе. Первый набор физмат-лицея. Я сам из Дубны, родился и вырос здесь. Большие надежды на этот новый формат, потому что отобрали качественный состав преподавателей, отличная материальная база и инфраструктура», - поделился своими ожиданиями отец будущего лицеиста Дмитрий Кравец.