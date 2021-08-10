РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В подмосковных Люберцах проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 7 августа в 13:20 в Люберцах на улице Митрофанова водитель электробуса не справился с управлением, допустил резкое торможение. В результате пострадала девочка-пассажир.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.