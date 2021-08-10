РИАМО - 10 авг. Пять новостроек, расположенных на востоке Москвы, введут в эксплуатацию до конца текущего года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дома находятся на Щелковском шоссе, 15-й Парковой улице, улицах Каскадной и 9 Мая, а также в Измайловском проезде.

Всего в Восточном административном округе за время реализации программы введено эксплуатацию 15 домов, еще пять новостроек будут готовы до конца года.

«Восточный административный округ — один из лидеров по количеству проектируемых и строящихся жилых домов по программе реновации. В округе строится 21 жилой дом площадью 387,78 тыс. кв. м, а с начала программы уже введено в эксплуатацию 15 домов», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас программа реновации идет в семи районах ВАО. Всего в округе новые квартиры получат жители 1062 домов, в которых проживают 209,6 тысячи человек.

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