РИАМО - 10 авг. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что самым опасным для общества является угроза внутреннего характера, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что при опасности внешней угрозы видно, кто именно представляет опасность, а также, чем вооружен противник. По его словам, в данном случае понятно, как бороться с врагом и какими методами.

Но есть и другая угроза, которая в последние годы приобретает основную опасность для любой страны.

«Это внутренняя угроза. Это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — сказал министр.