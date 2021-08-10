РИАМО - 10 авг. Гроза прогремит в Москве после 20:00, она будет сопровождаться молниевыми разрядами атмосферного электричества и зарницами, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это произойдет из-за фронта окклюзии, который сформируется в результате смыкания холодного и теплого фронтов. В такой ситуации теплый воздух вытесняется наверх, а это способствует конденсации водяного пара и насыщению дождевых облаков.

«Небольшой дождь, уже прошедший в столице, к вечеру возобновится, усилится и на максимум выйдет около 21:00, когда буквально за 3 часа выльется до 8 мм осадков. В общей сложности до середины ночи в городе прогнозируется до 13 мм небесной влаги, что составляет 17% месячной нормы», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Также не исключено выпадение в регионе града диаметром до 2-4 см. Он может пройти в юго-западных, западных и северо-западных районах Подмосковья. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

«Все это будет сопровождаться небесным световым шоу – молниевыми разрядами атмосферного электричества – грозами и зарницами! Ослепительные световые зигзаги особенно будут видны на ночном горизонте к западу от столицы», – резюмировал синоптик.

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