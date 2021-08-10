РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 10 авг. Сотрудники Госавтоинспекции в Котельниках провели информационно-пропагандистское мероприятие «Стоп, впереди дорога!», в его рамках они нанесли предупреждающие надписи возле пешеходных переходов. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ГИБДД провела мероприятие совместно с активистами отряда ЮИД школы №1 Котельников на наиболее оживленных участках дорог. Возле регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов они нанесли надписи, призывающие соблюдать правила дорожного движения.

Надписи «Сними наушники» и «Возьми ребенка за руку» были выполнены белой краской для создания лучшей видимости для пешехода.