РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В Домодедове за свалку и сжигание мусора на 460 тыс. рублей оштрафовали компанию «Цесис Никирэт», сообщается на официальном сайте Минэкологии Московской области.

«Компании принадлежит земельный участок в селе Растуново. В ходе осмотра обнаружены навалы отходов, в том числе автозапчастей и тары из-под горюче-смазочных материалов, а также следы розлива нефтепродуктов. Кроме того, зафиксирован факт сжигания отходов в контейнере», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Андрей Разин.

За это на компанию наложено два штрафа на общую сумму 460 тыс. рублей.

Ранее инспекторы Минэкологии оштрафовали на 200 тыс. рублей некоммерческое партнерство «Сиеста», которое допустило сброс неочищенных сточных вод в реку Сушка, приток реки Злодейки. Она также находится в селе Растуново.