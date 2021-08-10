РИАМО - 10 авг. Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» начал свою работу. В него вошли значимые общественные организации страны, врачи, преподаватели, артисты, спортсмены, эксперты и лидеры общественного мнения в разных сферах, сообщается на сайте партии.

Они представляют более 30 некоммерческих организаций, в том числе – ОНФ, движения «Мы вместе» и «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», Благотворительный фонд «Память поколений», общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

А также АНО по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти» и многие другие. Возглавил федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» Герой РФ, сенатор Александр Карелин.

«Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», - отметил Александр Карелин на открытии штаба.

Новые проекты на благо страны

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На «Единой России» лежит большой груз ответственности за то, что сделано и то, что предстоит сделать, подчеркнул в своем выступлении министр обороны, член бюро высшего совета «Единой России» Сергей Шойгу.

«Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Единой России». Это огромная, важная и кропотливая работа», - отметил Шойгу.

Роль «Единой России» в вопросах международной политики отметил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, внешняя политика России, которую определяет президент, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социально-экономического развития, благосостояния граждан.

«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполитического курса», - сказал Лавров.

Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми. «Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед.

«За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», - добавила Елена Шмелева.

По ее словам, российскую систему образования ждут масштабные преобразования. Они помогут детям не просто сидеть за партой, а заниматься наукой, искусством, культурой, спортом.

Пациент во главе системы здравоохранения

сайт партии "Единая Россия"

Перезагрузки ждет и система здравоохранения. Чтобы осуществить ее, «Единая Россия» обсуждает предложения в народную программу в сфере медицины с врачами с «земли», отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами сестрами, фельдшерами, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. Эту задачу передо мной ставил наш президент - система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент», - подчеркнул Проценко.

В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актер и режиссер Владимир Машков и другие.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями.

«Важно выстраивать диалог. Это помогает видеть, как работают на самом деле поручения президента, реализуются те или иные нормы - не только в красивых отчетах. Я вижу открытие штаба общественной поддержки очень важным. Работа НКО - это реальная поддержка. Быстрая, точная и очень нужная», - сказала она.

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране - их возглавили лидеры общественного мнения в регионах. В состав штабов вошли представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей.

На площадках штабов в регионах уже прошло много мероприятий - круглых столов, вебинаров, встреч с экспертами, приемов граждан – в ходе которых, в том числе, идет сбор предложений в народную программу партии.

Ранее по предложению президента Владимира Путина на Съезде «Единой России» в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.