РИАМО - 10 авг. В столичном театре «Уголок дедушки Дурова» появилась новая сцена, еще потребуется пару месяцев, чтобы звери привыкли к ней, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра. Градоначальник отметил, что последние полтора года из-за Covid-ограничений многие москвичи воздерживаются от похода в театр. А вместимость во многих культурных заведений сейчас не более 50%. Но он выразил надежду, что это временные трудности и скоро все образуется.

«Поэтому мы не стали пересматривать планов модернизации московских театров. В десятках зданий идет ремонт, закупается новое сценическое оборудование. Продолжается и строительство новых зданий для московских театров. Недавно мы закончили возведение новой сцены для уникального, любимого театра «Уголок дедушки Дурова». В новом здании будет комфортно всем: зрителям, артистами и, конечно, театральным животным, для которых театр является родным домом», - отметил мэр Москвы.

Он добавил, что животные к новой сцене еще будут привыкать пару месяцев.

Московский театр «Уголок дедушки Дурова» занимает комплекс зданий общей площадью 6,7 тыс. «квадратов» (в это число не входит новая сцена). Основное здание театра является памятником архитектуры регионального значения. В начала XX века в здании жил и работал основатель театра Владимир Дуров. В театре имеются Большая и Малые сцены, а также дополнительный зрительный зал.

Развитию театра мешали ограниченные площади. Так, невозможно было вводить в спектакли новых животных. Вольеры для животных приходилось размещать в закулисье Малой сцены, коридорах и даже артистических гримерных.

Поэтому власти Москвы приняли решение о строительстве новой сцены «Уголка дедушки Дурова».