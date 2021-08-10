РИАМО - 10 авг. В Подмосковье жители уже подписали свыше 4 тыс. договоров на участие в программе социальной газификации, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Более 4 тыс. комплексных договоров подписано. Это прогнозируемая нами ситуация. Мы ежедневно заключаем все больше договоров и постепенно всех жителей, которые подали заявки, охватим», – сказал Баранов.

Он отметил, что сотрудники компании приезжают по заявленным адресам и помогают определиться гражданам с набором необходимого оборудования.

Ранее Баранов сообщал, что более 500 подмосковных домов уже подключили к газу в рамках данной программы.

Программа соцгазификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе 21 июня. До конца лета в подмосковных муниципалитетах планируют открыть еще 6 офисов социальной газификации.

Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>