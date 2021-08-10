РИАМО - 10 авг. 18 сертификатов на жилье по соципотеке вручили в Дубне специалистам Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), университета «Дубна», НПО Лавочкина и НПО Энергомаш, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Он добавил, что в задачу подмосковных властей входит сделать так, чтобы ученым было комфортно здесь жить, и «голова не была забита тем, как обеспечить семью, построить свое будущее».
Программа «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году по инициативе губернатора для врачей, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов. Область берет на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.
В этом году молодым ученым и уникальным специалистам будет выдано 85 сертификатов. Подмосковье поможет также в поиске подходящей квартиры участникам программы. Младший научный сотрудник ОИЯИ Евгений Мардыбан рассказал, что хотел бы приобрести квартиру в Дубне, но вариантов, по его словам, здесь не так много.
«В Дубне довольно высокие цены, строят не так много жилья. Хотелось бы, чтоб было больше выбора», - отметил Евгений Мардыбан.
Губернатор ответил, что этот вопрос будет обязательно проработан.
За время действия программы квартиры смогли приобрести уже более 600 подмосковных молодых ученых. 49 из них работают в ОИЯИ.
В 2021 году институт отмечает 65-летие. Из 18 элементов, появившихся за это время в мире, 10 открыты именно здесь. В рамках президентского проекта «Наука» строится уникальный ускорительный комплекс NICA. Одна из задач – воссоздать особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва. Полный запуск коллайдера – 2022 год.
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