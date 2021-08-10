РИАМО - 10 авг. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал об основных положительных сторонах дистанционного электронного голосования.

«Я убежден, что у электронного голосования много плюсов. По мере увеличения численности населения, повышения его мобильности, многие избиратели фактически отсутствуют дома в день голосования. Они могут быть в отпуске или командировке, например. Дистанционное электронное голосование позволяет обеспечить более широкую вовлеченность избирателей в электоральный процесс, повысить явку», – написал Шапошников в своем Facebook.

Кроме того, по его словам, людям с ограниченными возможностями можно будет участвовать в выборах без посторонней помощи.

Онлайн-голосование дает возможность в более короткие сроки объявлять результаты выборов, а также снижает нагрузку на избирательные комиссии. В столице на предстоящих выборах будет применяться платформа, разработанная департаментом информационных технологий Москвы.

Глава столичного парламента напомнил, что первый эксперимент прошел в трех округах на выборах депутатов Мосгордумы VII созыва в 2019 году и был крайне успешным. Затем московская система использовалась на голосовании по поправкам в Конституцию РФ и применялась на довыборах муниципальных депутатов в двух округах столицы.

Каждый раз система совершенствуется. Сейчас появилась функция «Отложенное решение». Если во время голосования перестал работать интернет или завис компьютер, можно вернуться к бюллетеню и заново его отправить – система учтет только ваш последний выбор.

Кроме того, заработал голосовой помощник для слабовидящих и новый дизайн бюллетеня: людям старшего возраста будет проще ориентироваться.

«Простая подача заявки – при регистрации на голосование онлайн не нужно будет заполнять длинную форму — данные загрузятся автоматически (для избирателей, чьи данные совпадут с информацией из ГАС «Выборы» - ред.)», – резюмировал Шапошников.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на дому.