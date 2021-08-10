РИАМО - 10 авг. Более 500 подмосковных домов уже подключили к газу в рамках программы социальной газификации, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Всего в Московской области в программу социальной газификации вошли 2,9 тыс. населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 300 тыс. жителей до конца 2022 года.

«Проводятся работы в 310 населенных пунктах. Мы уже подключили 511 домовладений. Мы верно приближаемся к цифре 1,5 тыс. жителей», – сказал Баранов.

Он отметил, что проведено более 3 тыс. встреч практически во всех населенных пунктах региона.

«Встречи будут продолжаться, пока населенные пункты не будут газифицированы. Поступило порядка 60 тыс. заявок на социальную газификацию. Мы отмечаем небольшой спад активности, это дает нам возможность оперативно обрабатывать заявки», – заключил Баранов.

Глава «Мособлгаза» выразил надежду, что проведение газа до домовладений останется доступным для жителей Подмосковья и после окончания программы.

«Президентский проект социальной газификации завершится, президент дал поручение до конца 2022 года стопроцентно выполнить догазификацию населенных пунктов. Но подход, что бесплатно до границ домовладений должен идти газопровод, я уверен, что подход сохранится», – отметил Баранов.

Программа социальной газификации в Подмосковье реализуется по поручению президента РФ. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

Для реализации программы социальной газификации «Мособлгаз» планирует построить 5 тыс. км газораспределительных сетей в Подмосковье за полтора года. Планируется, что в рамках программы социальной газификации до конца 2022 года получат газ более 110 тыс. подмосковных домохозяйств.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>