РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. В пресс-службе администрации подмосковного Красногорска опровергли информацию об отключении газоснабжения в поселке Ильинское-Усово в результате аварии.

Во вторник в 11:28 в поселке Ильинское-Усово у ГРС «Архангельское» при проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден газопровод высокого давления. Работы производились в охранной зоне газопровода без согласования с газовой службой.

В результате аварии на газопроводе ГРС от газоснабжения отключена котельная, снабжающая ЖК «Рублевское предместье». Восстановить газоснабжение котельной планируется в течение часа, после чего возобновится подача ГВС в жилые дома. Поставки газоснабжения в жилые дома на территории округа не прекращались.