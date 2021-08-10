РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Жителей городского округа Люберцы старшего поколения приглашают поучаствовать в конкурсе «Молоды душой», сообщает пресс-служба администрации округа.

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском грантовом конкурсе «Молоды душой». В нем могут принять участие люди старшего поколения (55 лет и старше).

Организатор конкурса – Ассоциация волонтерских центров, при поддержке благотворительного фонда «Память поколений» и министерства труда и социальной защиты РФ.

В 2021 году конкурс проводится по 2 направлениям: «Волонтерские центры» и «Социальные проекты». Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов до 200 тыс. рублей. Помимо финансовой поддержки, победители получат возможность обучения у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтерства и сопровождение проекта со стороны организаторов.

Заявку для участия можно подать до 30 августа на сайте конкурса. С 14 сентября по 2 октября состоится онлайн-защита проектов финалистами. Итоги конкурса будут подведены в начале октября.