РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Аварийные радиаторы отопления заменят в подъезде дома №1 по улице Морской в микрорайоне Купавна подмосковной Балашихи, работы завершат в сентябре, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

Жительница многоквартирного дома №1 по улице Морской разместила в соцсетях жалобу на прорыв трубы отопления в подъезде №3. Она отметила, что в подъезде стоит по щиколотку вода, которая в скором времени затопит его, вода выльется на улицу и обвалится лестница.

В управлении ЖКХ администрации округа сообщили, что сотрудниками УК было произведено обследование по факту данного обращения по адресу: улица Морская, 1, подъезд 3.

«Установлено, что в подъезде вода отсутствует, стояк не прорван. В настоящее время генеральным подрядчиком ООО «Орбита» проводятся работы капитального характера по замене магистрали (стояков) отопления с радиаторами. Срок окончания работ - сентябрь 2021 года», - сообщили в управлении.