РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. На территории Ушмарского леса в Домодедове провели субботник, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

К участникам уборки обратился замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

«Разрешите вас поблагодарить за то, что вы откликнулись и здесь находитесь. Спасибо вам за ваш пример», - сказал он.

Глава Домодедова Александр Двойных отметил, что в округе в предыдущую пятилетку проведена работа по капитальному ремонту плотин, а также началась работа по подготовке реабилитации реки Пахры.

«Когда видят, что территория активна, когда видят, что жителям не все равно, когда такие акции собирают сотни людей, <...> это всегда вызывает уважение, и правительство Московской области, Мособлдума всегда такие инициативы поддерживают», - сказал Двойных.