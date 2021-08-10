РИАМО - 10 авг. На строительной площадке Национального космического центра холдинга «Мосинжпроект» смонтирован специальный полигонный комплекс, где проходят обучение те, кому предстоит работать на высоте, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

«Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» реализует ключевые инфраструктурные проекты Москвы, поэтому качество работ и производственная безопасность стоят на первом месте», - сказал генеральный директор холдинга Юрий Кравцов.

Он отметил, что полигонный комплекс позволяет обучать работников без отрыва от производства. Это экономит время и помогает усваивать необходимые для безопасной работы навыки.

В настоящее время на стройплощадках компании ведутся работы по внедрению программно-аппаратного комплекса. С его помощью руководителей строительства и подрядчиков будут оперативно уведомлять о несоответствиях. Для этого будет достаточно нажать одну кнопку на смартфоне.

Предполагается, что это ускорит процессы и даст возможность предотвращать небезопасные происшествия.

Еще одним шагом к беспрерывной и эффективной работе стало введение квалификационной маркировки касок. После обучения сотрудники получают наклейки, по их цвету и форме можно легко определить компетенции специалиста, не отвлекая его от процессов.

О возможной опасности работников предупреждают сигнальные знаки из нержавеющей стали, сделанные в стилистике компании.

Для снижения травмоопасности при перемещении по площадке ее оснащают современными средствами подмащивания модульного типа, а лестничные маршруты делают из нескользящего материала и решетчатыми настилами с крученым прутком из нержавеющей стали.

«Благодаря принятым мерам по повышению культуры безопасности, обеспечению сотрудников современными средствами индивидуальной защиты и планомерному внедрению новых практик в области охраны труда на производстве, зафиксирована положительная динамика по снижению частоты и тяжести травматизма», – подытожил Кравцов.

Ранее всем сотрудникам инжинирингового холдинга заменили спецодежду для работ на строительных объектах. Новая форма соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.