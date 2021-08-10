РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Более 14 тыс. школьников с февраля текущего года посетили с экскурсиями Жостовскую фабрику декоративной росписи в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокрурга.

Мастерам Жостова удается бережно хранить и передавать из рук в руки наследие, знаменитое во всем мире с начала XIX века.

При создании жостовской росписи не используются образцы и трафареты. По традиции в центре рисунка изображаются розы в окружении других цветов. Причем расписывают их масляной краской, разведенной льняным маслом. На сегодняшний день у Жостовской фабрики насчитывается порядка 150 форм подносов. При этом большинство форм делают по-прежнему вручную.

Предприятия народно-художественных промыслов Московской области включены в список рекомендованных для посещения школьниками. Целью экскурсий является знакомство школьников с подмосковными ремесленными традициями, повышение привлекательности производств. В Московской области 19 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.