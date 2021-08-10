РИАМО - 10 авг. Компания Apple опубликовала документ, в котором подробно расписано то, как будет осуществляться проверка снимков пользователей на наличие детской порнографии, сообщает Газета.ru.

В этом же документе описан алгоритм отключения данной функции. Как оказалось, проверка будет проводиться исключительно в облачном сервисе iCloud, и функция не будет анализировать контент в частной галерее на устройстве.

В итоге, если выключить выгрузку фотографий в облако Apple, то и сканирование личных изображений проводиться не будет.

На прошлой неделе компания заявила, что вводит систему анализа снимков пользователей на предмет детского порно или другого контента, связанного с эксплуатацией несовершеннолетних.

Проверка будет проводиться алгоритмами хеширования, которые, в случае обнаружения запрещенных снимков, передадут их на дополнительную проверку сотруднику компании.