РИАМО - 10 авг. Водителям в Москве и Подмосковье необходимо соблюдать осторожность в связи с ливнем и грозой, которые прогнозируются в ближайшее время, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ближайшие часы и до конца недели в столице и области местами ожидается ливневый дождь, гроза с небольшим ветром 5-10 м/с.

«Просим водителей быть аккуратными за рулем, не превышать скорость и не обгонять, заранее тормозить у пешеходных переходов», – сообщили в пресс-службе.

Пешеходам не стоит переходить дорогу в неположенном месте, а также укрываться от непогоды под деревьями и шаткими конструкциями.

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