РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. Во вторник свой первый школьный рюкзак и необходимые письменные принадлежности получил 7-летний житель Мытищ Константин Михайлов, который в сентябре пойдет в первый класс, сообщается на сайте администрации горокруга.

Вручали подарок в домашней обстановке начальник управления по социальной политике администрации Мытищ Наталья Тер-Григорьян и председатель совета депутатов муниципалитета Андрей Гореликов.

«С сегодняшнего дня мы по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева вручаем рюкзаки детям-первоклассникам, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Мытищинское управление социальной защиты населения предоставило в администрацию списки таких семей, на сегодняшний день у нас их 69. До 15 августа все дети из этих семей получат такой подарок и поздравление губернатора», – сказала Тер-Григорьян.

Эта поддержка идет в дополнение к президентским выплатам для подготовки детей к школе – по 10 тыс. рублей на одного школьника, которые начали выплачивать с августа.

«Очень приятно, что уже многие мытищинские семьи эту выплату получили именно 2 августа, чтобы была возможность хорошо подготовить ребенка к школе, купить ему все необходимое. Заявление о начислении этих выплат подается через портал госуслуг или через отделение Пенсионного фонда», – отметила Тер-Григорьян.

Доставку рюкзаков осуществляют адресно на дом. Если семья в это время отсутствует, то подарок вручат после ее возвращения.