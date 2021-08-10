РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на обсуждение концепции развития лесопарковых зон, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Круглый стол с участием представителей администрации, Общественной палаты, ОНФ и жителей округа состоится 16 августа. Тема: создание лесопарковых зон на землях лесного фонда на территории округа с последующим благоустройством.

Обсуждение состоится в актовом зале администрации по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 4. Начало в 17:00.