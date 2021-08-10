РИАМО - 10 авг. В некоторых районах Москвы начался дождь. Осадки затронули и значительную часть Подмосковья, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

На интерактивной карте отмечено, что дождь идет но юго-востоке, востоке, юге, а также в центре города.

Осадки выпали и в Домодедове, Видном, Дзержинском, Лыткарине, Ступине. В районе этих городских округов заметна молния.

В Москве и Московской области во вторник днем ожидается жаркая и сухая погода, вечером в регион придут грозы с ливнями и порывистым ветром. Ветер ожидается северо-восточный, восточный со скоростью до 3-8 м/с. При грозе ветер будет порывистым.

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