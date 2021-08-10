РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. В Мытищинской городской клинической больнице 11 августа пройдет личный прием граждан, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

С 15:00 до 17:00 состоится личный прием граждан исполняющим обязанности главного врача, заместителем главврача по поликлинической работе Мытищинской городской клинической больницы Максимом Максимовым.

Прием состоится по адресу: город Мытищи, ул. Коминтерна, вл. 24, административный корпус. Вход свободный.