РИАМО - 10 авг. Солнечногорск во второй раз участвует в проекте «Увидеть икону». В день начала Успенского поста, 14 августа, Спасскому храму будет передана икона Спасителя «Царь Славы», сообщает пресс-служба администрации Солнечногорска.

Икона создана художником-скульптором, автором проекта «Увидеть икону», победителем премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» Олегом Зон. Поддержал инициативу скульптора глава муниципалитета Виктор Родионов.

Созданные художником-скульптором иконы уже несут служение в храмах Москвы и Московской области. Тактильно-доступная икона Спасителя «Царь Славы» выполнена в технике высокого рельефа, размер 80 на 60 см.

«Прикосновение к образам Спасителя, Богородицы и святых важно для людей с ограниченными возможностями по зрению и всем нам. Как-будто обнимаешь недоступное», — сказал Зон.

Икона станет второй тактильно-доступной в Солнечногорске. Образ станет уникальной частью убранства старинного храма Спаса Всемилостивого, известного с XVII века. Появление иконы в благоукрашении храма создаст доступную среду для прихожан с ограниченными возможностями по зрению.

Название проекта «Увидеть икону» — рукотворное созерцание» говорит о том, что прикосновение дает полное представление об образах святых, Спасителя и Богородицы для всех прихожан храма.

Появление образа Спасителя «Царь Славы» в Спасском храме Солнечногорского благочиния станет 10 тактильно-доступной иконой в храмах Московской области, 19 – в храмах на территориях Москвы и Московской области, и 33 на территории Российской Федерации. Начало мероприятия в 12:00.