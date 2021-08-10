РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Газоснабжение после аварии в поселке Ильинское-Усово подмосковного Красногорска планируют восстановить до 20:00 во вторник, сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Во вторник в 11:28 в поселке Ильинское-Усово у ГРС «Архангельское» при проведении земляных работ сторонней организацией был поврежден газопровод высокого давления. Работы производились в охранной зоне газопровода без согласования с газовой службой. Газопровод находится на балансе АО «Мособлгаз». В результате инцидента от газоснабжения были отключены 101 домовладение, 1 коммунально-бытовое предприятие и 1 котельная (горячее водоснабжение 900 квартир).

«В настоящий момент участок на месте повреждения перекрыт, авария локализована, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Предприятие восстановит газоснабжение потребителей ориентировочно в 20:00 сегодняшнего дня», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Производство любых земляных работ на территории Московской области необходимо согласовать с газовой службой. Для этого до начала работ необходимо получить письменное разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) «Мособлгаза».

Повреждение газораспределительных сетей может привести к прекращению поставки газа потребителям, что не только доставит серьезные неудобства жителям региона, но и может повлечь за собой несчастные случаи.

Убытки, нанесенные в результате аварии, компенсируются виновными в соответствии с законодательством РФ.