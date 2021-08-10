РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 авг. За минувшую неделю жители подмосковного Дзержинского чаще всего жаловались в ЦУР на ненадлежащую уборку подъездов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

За неделю в ЦУР поступило 43 обращения от жителей городского округа по вопросам содержания многоквартирных домов.

В условный топ наиболее волнующих жителей муниципалитета тем вошли: ненадлежащая уборка подъездов - 7 заявок; неисправное освещение подъезда или входной группы - 5; неисправности дверей в местах общего пользования - 4; неисправность выступающих конструкций: балконов, козырьков, эркеров, карнизов, входных крылец - 4; низкий или высокий напор холодной воды - 4.

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС (eds.mosreg.ru). Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.