РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 авг. Госжилинспекция Московской области продолжает приемку подъездов после ремонта, в Дзержинском приняли только 35% от всего количества запланированных к приведению в порядок на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя областного надзорного ведомства Ольги Фединой, инспекторы контролируют не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ.

«В общей сложности приемку прошли 46,5% от всех запланированных на 2021 год подъездов (в Подмосковье – ред.) – на 11,5% больше, чем двумя неделями ранее. В них ремонтные работы проведены на должном уровне, отвечающем пожеланиям самих жителей», – сказала Федина.

Ведомством проведен детальный анализ выполнения плана ремонта в разрезе муниципалитетов. На его основании инспекторы составили и еженедельно обновляют соответствующий рейтинг. Поскольку времени на завершение ремонта в запланированных подъездах у управляющих организаций становится все меньше, нижняя граница «зеленой зоны» рейтинга по выполнению планов повышена до 90%. В «желтой зоне» оказываются муниципалитеты, в которых план выполнен от 50% до 90%, а те, чей процент исполнения ниже 50%, сохраняют места в «красной зоне».

В топе находятся Луховицы, Люберцы и Серебряные Пруды. В Котельниках приняли 61% подъездов.

Количество муниципалитетов в «красной зоне» по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 12 округов. Сейчас их 32. В том числе городской округ Дзержинский с 35% принятых отремонтированных подъездов. Это на 10% больше, чем на позапрошлой неделе.