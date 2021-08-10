РИАМО - 10 авг. В Подмосковье в 2021 году запустили программу «Народные тропы», в рамках которой обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. На первых 12 объектах работы уже завершили, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Это не масштабная программа благоустройства парка или сквера, а решение ежедневных нужд людей, благодаря которой мы сможем коснуться каждого жителя лично. В рамках данной программы в текущем году запланировано обустройство свыше 1 тыс. объектов», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Еще на 116 объектах отмечается высокая степень готовности.

Так, обустроенные пешеходные маршруты появились в Балашихе – от дома №9 по улице Колхозной к гимназии №11, в Королеве – от дома №1 на улице Комитетский лес и от дома №13 по той же улице в сторону общественного пространства.

Также дорожки появились в Люберцах на дворовых территориях по адресу: Октябрьский пр-т, 201, ул. Куракинская, 6 и Куракинская, 5.

Еще 802 объекта планируется доделать до 15 сентября, а 251 – до конца сентября.

«Продолжить данную программу планируем и в будущем году. Ее реализация позволит сделать быт людей комфортнее, а доступ к объектам социальной значимости более быстрым и удобным», – подчеркнул Хайкин.

Программа «Народные тропы» была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она включает обустройство дорожек во дворах, а также создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми.