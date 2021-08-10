РИАМО - 10 авг. Осенью в приложении «Парковки Москвы» появится функция синхронизации с календарем смартфона. Она поможет отслеживать сроки действия резидентных разрешений и абонементов, чтобы автомобилисты не забывали вовремя их продлевать, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Приложение будет предлагать пользователям, которые с его помощью купили абонемент на уличные парковки или внесли плату за круглосуточное резидентное разрешение, отметить срок окончания их действия в календаре на мобильном устройстве. Если пользователь согласится, откроется окно календаря, где можно будет отредактировать параметры будущего уведомления – например, добавить напоминание за неделю, чтобы успеть продлить в срок.

Кроме того, в приложение планируется добавить интерактивное меню со списком всех других городских приложений на транспортную тематику: «Московский транспорт», «Помощник Москвы», «Велобайк», «Аэроэкспресс», «Метро Москвы». Пользователю будет предложено установить выбранное им приложение либо открыть, если оно уже есть на телефоне.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 495 539 5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).