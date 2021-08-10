РИАМО (ЩЕЛКОВОВО) - 10 авг. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили девять случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 079 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 309 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 400 007 случаев инфицирования коронавирусом. Скончался 7 491 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 330 540 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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